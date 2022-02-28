Російські військові на Сумщині вдалися до мародерства - крадуть цигарки та їжу (відео)

Окупанти з червоними пов’язками на руках розбирають цигарки та їжу.

У місті Тростянець, Сумської області, зафіксували факт мародерства з боку російських армійців, які 24 лютого повномасштабно вторглися до України.

Відео доказ мародерства поширила Запорізька ОДА.

"Відео мародерства армією РФ. Ось, наприклад, відеозапис із камер спостереження однієї з українських продовольчих крамниць. Окупанти з червоними пов’язками на руках розбирають цигарки та їжу", - йдеться в дописі до відео.