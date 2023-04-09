Загальний наступ РФ наближається до кульмінації - ISW

Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ Росії наближається до кульмінації.

Про це пише ISW.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко 8 квітня повідомив, що російські війська ведуть бої на всій лінії фронту, але наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися, а нинішні російські атаки зосереджені на відволіканні та розосередженні українських військ в очікуванні контрнаступу. операцій.

Він заявив, що російські війська не просуваються серйозно ніде на лінії фронту, зазначивши, що темпи атак у Бахмуті та його околицях дещо знизилися на одних ділянках, а на інших повністю залишилися на місці.

Тимочко також оцінив, що російський наступ на Авдіївку «захлинувся», і повідомив, що російські війська досі не контролюють Мар’їнку, попри те, що місто перетворили на руїни.

Один з російських військових блогерів заявив, що за минулу добу швидкість російських наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизилася, і підкреслив, що російські війська намагаються просунутися будь-де в Україні. Декілька російських коментаторів наголошують на підготовці Росії до очікуваного українського контрнаступу, припускаючи, що загальний фокус російського інформаційного простору зміщується з обговорення російських наступальних можливостей на оцінку потенціалу України повернути значні позиції.

Динаміка використання артилерії на полі бою в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свій деградований наступальний потенціал.

Ексміністр безпеки «ДНР», нині командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування вирішило практично повністю припинити щоденну видачу боєприпасів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні дії.

Ходаковський зазначав, що нестача артилерії на передовій є частково результатом підготовки українського контрнаступу.

Заява Ходаковського вказує на те, що російське командування має жорстко визначити пріоритетність постачання артилерійських боєприпасів через брак. Високий попит на снаряди вказує на те, що російські сили все ще значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, включаючи погані навички росіян цілевказівки, недостатні можливості наземного штурму та недостатню доступність авіації в Україні. Російські війська використовують важкі артилерійські обстріли, щоб зрівняти населені пункти, перш ніж захопити їх наземними атаками, компенсуючи необхідність проведення ефективних піхотних атак або нанесення авіаудару з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів і піддаючи планери та пілотів ризику для української ППО. Тяглий дефіцит артилерійських боєприпасів у Росії підірве здатність російських військових продовжувати компенсувати інші свої недоліки та обмеження. 8 квітня The Washington Post повідомила, що, навпаки, українські сили використовують на третину менше снарядів, ніж російські сили, і що українські сили зберігають снаряди, ретельно визначаючи пріоритетність цілей.

Українські сили більш точні у націлюванні, але також, ймовірно, виграють від оборони на більшості ділянок – наступальні операції зазвичай потребують підвищеної артилерії.

Нагадаємо, у Генштабі також повідомили, що росіянам на фронті бракує “гарматного м’яса”: навчання у військових закладах РФ закінчують достроково.

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