Общее наступление РФ приближается к кульминации — ISW

Украинские и российские источники обсуждали снижение темпов наступательных операций России вдоль всей линии фронта, подтверждая оценку ISW о том, что общее наступление России близится к кульминации.

Об этом пишет ISW.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко 8 апреля сообщил, что российские войска ведут бои по всей линии фронта, но наступательный потенциал России продолжает снижаться, а нынешние российские атаки сосредоточены на отвлечении и рассредоточении украинских войск в ожидании контрнаступления. операций.

Он заявил, что российские войска не продвигаются серьезно нигде на линии фронта, отметив, что темпы атак в Бахмуте и его окрестностях снизились на одних участках, а на других полностью остались на месте.

Тимочко также оценил, что российское наступление на Авдеевку «захлебнулось», и сообщил, что российские войска до сих пор не контролируют Марьинку, несмотря на то, что город превратили в руины.

Один из российских военных блоггеров заявил, что за минувшие сутки скорость российских наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк снизилась, и подчеркнул, что российские войска пытаются продвинуться где угодно в Украине. Несколько российских комментаторов отмечают подготовку России к ожидаемому украинскому контрнаступлению, предполагая, что общий фокус российского информационного пространства смещается с обсуждения российских наступательных возможностей на оценку потенциала Украины вернуть значительные позиции.

Динамика использования артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своего деградированного наступательного потенциала.

Эксминистр безопасности ДНР, ныне командир батальона Восток Александр Ходаковский сообщил, что российское командование решило практически полностью прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на участки фронта, где не ведутся активные наступательные действия.

Ходаковский отмечал, что недостаток артиллерии на передовой частично является результатом подготовки украинского контрнаступления.

Заявление Ходаковского указывает на то, что российское командование должно жестко определить приоритетность поставок артиллерийских боеприпасов за неимением. Высокий спрос на снаряды указывает на то, что российские силы все еще в значительной степени полагаются на артиллерию, чтобы компенсировать ключевые недостатки боевой способности, включая плохие навыки россиян целеуказания, недостаточные возможности наземного штурма и недостаточную доступность авиации в Украине. Российские войска используют тяжелые артиллерийские обстрелы для сравнения населенных пунктов, прежде чем захватить их наземными атаками, компенсируя необходимость проведения эффективных пехотных атак или нанесения авиаудара с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов и подвергая планеры и пилотов риску для украинского ПВО. Тяжелый дефицит артиллерийских боеприпасов в России подорвет способность российских военных продолжать компенсировать другие свои недостатки и ограничения. 8 апреля The Washington Post сообщила, что наоборот, украинские силы используют на треть меньше снарядов, чем российские силы, и что украинские силы хранят снаряды, тщательно определяя приоритетность целей.

Украинские силы более точны в таргетинге, но также, вероятно, выиграют от обороны на большинстве участков – наступательные операции обычно нуждаются в повышенной артиллерии.

Напомним, в Генштабе также сообщили, что россиянам на фронте не хватает "пушечного мяса" : обучение в военных заведениях РФ заканчивают досрочно.

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