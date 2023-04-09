Під час військового стану переселенцям видаватимуть паперові пенсійні посвідчення

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, з технічних причин було призупинено виготовлення платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями (електронних пенсійних посвідчень) для ВПО, що отримали довідку внутрішньо переміщеної особи до 24.02.2022.

До Офісу Омбудсмана надходили звернення, зокрема, від ГО «Донбас СОС» та внутрішньо переміщених осіб, яким призначено пенсію, про їх неможливість отримати електронні пенсійні посвідчення.

Про це пише Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у повідомленні у соціальних мережах.



За результатами невідкладного реагування Уповноваженого та звернення до Міністерства соціальної політики України і Пенсійного фонду України, зазначеними органами влади розроблено відповідний проєкт постанови Уряду з метою врегулювання проблемної ситуації.



Уряд ухвалив постанову «Деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам», якою встановлено, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, органами Пенсійного фонду України буде здійснюватися оформлення пенсійних посвідчень ВПО, яким призначено пенсію, у паперовій формі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підвищення виплат для пенсіонерів, що продовжують працювати, стосуватиметься близько 600 тисяч українців.

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