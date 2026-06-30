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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7245
Час на прочитання
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Замах на українського олігарха, Польща відмовилась передавати Україні Міг-29: головні новини ночі 30 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Винищувачі МіГ-29

Винищувачі МіГ-29 / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 червня 2026 року:

  • Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29 — міністр оборони Читати далі –>

  • Відмова Трампа від допомоги Україні зіграла проти Путіна — The American Prospect Читати далі –>

  • У Монако прогримів вибух: підозрюють замах на українського олігарха Читати далі –>

  • «Відпустив повідець»: Трамп ненароком допоміг Україні змінити хід війни — The Telegraph Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
7245
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