Завдяки Буковелю у Поляницької громаді рекордний туристичний збір. – голова

Буковель / © Буковель

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У Поляницькій громаді Івано-Франківщини за 5 місяців 2025 року зібрали рекордний туристичний збір – майже 16 млн грн. Це 67% від загальної суми та на 67% більше, ніж торік. Як зазначив голова Поляницької громади Микола Поляк, це зумовлено діяльністю гірськолижного курорту «Буковель», який постійно розвивається та сприяє розвитку місцевого бізнесу, що здебільшого орієнтований на туризм.

«Буковель постійно розвивається, впроваджує нові якісні та екологічні стандарти, тому кількість відпочиваючих щороку збільшується. Разом із тим курорт активно сприяє розвитку місцевого бізнесу, який майже весь прямо або опосередковано задіяний в туризмі – розміщення гостей, організація дозвілля, оренда спорядження, харчування тощо. В результаті в нашій громаді зберігається рекордно низький рівень безробіття – лише 2,4%, і регулярно зростають податкові надходження. При цьому екологічна ситуація тільки покращується, адже Буковель модернізував водоочисні та каналізаційні мережі, мінімізує використання пластику, запровадив новітні технології сортування та переробки відходів, а також розвиває на території громади екотуризм», - розповів Микола Поляк.

Крім того, як прокоментував керівник Офісу сталого розвитку Буковелю Богдан Красавцев, економічні показники дають можливість підтримувати військових та їхні сім’ї. В рамках спільної зі Збройними Силами України програми відновлення та реабілітацію від початку повномасштабного вторгнення пройшли понад 22 тисяч воїнів та їх родин.

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«Підтримка військових - це ознака бізнесу з сильною місією. Для Буковелю програма з допомоги воїнам ЗСУ та їхнім родинам - одна з найважливіших соціальних програм. На сьогодні ми вже організували безкоштовний відпочинок для понад 22 тисяч українських військових та їх родин», - зазначив Богдан Красавцев.