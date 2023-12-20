Збій у роботі "Київстару": у компанії пояснили, що відбувається і де є проблеми

У компанії "Київстар" пояснили, що сьогоднішній збій у роботі мобільного оператора виник не через нову атаку.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила представниця компанії Анна Захараш.

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"Після такою масштабної атаки, яка була 12 грудня, нам потрібен час. Тому, власне, сьогодні відбувається технічний збій. Ми відновлюємо сервіси для того, щоб стабілізувати послуги по всій Україні. Складнощі є у декількох містах, зокрема південних та західних областях. Це подолання наслідків попередньої атаки", – пояснила Захараш.

За її словами, короткострокові збої абоненти ще можуть відчувати найближчим часом.

Також вона додала, що застосунок "Мій Київстар" уже працює. Наразі фахівці відновлюють голосові послуги зв'язку.

Нагадаємо, вранці 20 грудня користувачі "Київстару" почали скаржитися на черговий збій у роботі мобільного оператора.

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