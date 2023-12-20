Сбой в работе "Киевстара": в компании объяснили, что происходит и где есть проблемы

В компании "Киевстара" объяснили, что сегодняшний сбой в работе мобильного оператора возник не из-за новой атаки.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила представительница компании Анна Захараш.

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"После такой масштабной атаки, которая была 12 декабря, нам нужно время. Поэтому собственно сегодня происходит технический сбой. Мы восстанавливаем сервисы для того, чтобы стабилизировать услуги по всей Украине. Сложности есть в нескольких городах, в частности южных и западных областях. Это преодоление последствий предварительной атаки", – объяснила Захараш.

По ее словам, краткосрочные сбои абоненты еще могут ощущать в ближайшее время.

Также она добавила, что приложение "Мой Киевстар" уже работает. Сейчас специалисты возобновляют голосовые услуги связи.

Напомним, утром 20 декабря пользователи Киевстара начали жаловаться на очередной сбой в работе мобильного оператора.

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