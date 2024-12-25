Зеленський з рабинами відсвяткував Хануку і запалив ханукальні свічки

Президент привітав єврейську громаду зі святом і подякував за молитви за Україну.

Сьогодні, 25 грудня, з нагоди початку свята Хануки президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Глава держави привітав єврейську громаду зі святом і подякував за молитви за Україну та українців.

"Дякую, що ви в Україні й підтримуєте всіх. У нас унікальна країна – сьогодні і Різдво, і Ханука. Це дуже добре, що в Україні ми можемо всі разом жити, боротися з темрявою завдяки тому, що є світло. Вітаю єврейську громаду зі святом. Бажаю іудейським родинам миру, радості та щедрої долі. Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості", – зазначив президент.

Зеленський розповів, що ханукальну менору, яку запалювали сьогодні, йому подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації торік у грудні, коли був четвертий із восьми днів Хануки 5784.

Голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер зазначив, що Ханука також нагадує світові про перемогу невеликої кількості людей над сильним ворогом.

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький промовив благословення та розповів про значущість Хануки, яка символізує велике диво.

"Триває боротьба між світлом і темрявою. Ми бачимо, що завдяки вам вісь зла стає набагато слабшою, і ми її скоро переможемо. Будемо запалювати ці свічки і будемо сподіватися на Всевишнього – він нам допоможе, і ми будемо молитися зі всіма, щоб незабаром побачити великі дива", – сказав він.

Ханука — єврейське свято, присвячене відновленню Єрусалиму та повторному освяченню Другого Храму на початку повстання Маккавеїв проти імперії Селевкідів у ІІ столітті до нашої ери.

Цього року Ханука відзначатиметься з 25 грудня 2024 року до 2 січня 2025 року.