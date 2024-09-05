Зеленський звільнив заступників керівника ОП: кого саме

Велике перезавантаження набирає обертів.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 вересня, звільнив з посади одразу 3 заступників керівника Офісу президента.
Відповідні укази з'явилися на сайті президента.
Згідно з указами було звільнено:
- заступника керівника ОП Юлію Соколовську;
- заступника керівника ОП Олексія Кулебу;
- заступник керівника ОП Миколу Точицького.
Тим часом сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України. Тоді як Точицький, згідно з рішенням парламенту, стане міністром культури та стратегічних комунікацій.
При цьому Соколовська нової посади не отримала. Її місце може отримати Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції.
Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Верховна Рада завершила оновлювати склад уряду, призначивши 9 нових міністрів та звільнивши трьох чиновників із займаних посад.