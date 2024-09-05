Зеленський звільнив заступників керівника ОП: кого саме

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 вересня, звільнив з посади одразу 3 заступників керівника Офісу президента.

Відповідні укази з'явилися на сайті президента.

Згідно з указами було звільнено:

заступника керівника ОП Юлію Соколовську;

заступника керівника ОП Олексія Кулебу;

заступник керівника ОП Миколу Точицького.

Тим часом сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України. Тоді як Точицький, згідно з рішенням парламенту, стане міністром культури та стратегічних комунікацій.

При цьому Соколовська нової посади не отримала. Її місце може отримати Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Верховна Рада завершила оновлювати склад уряду, призначивши 9 нових міністрів та звільнивши трьох чиновників із займаних посад.

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