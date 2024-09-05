Зеленский уволил заместителей руководителя ОП: кого именно

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 сентября, уволил с должности сразу 3 заместителя руководителя Офиса президента.

Соответствующие указыпоявились на сайте президента.

Согласно указам было уволено:

заместителя руководителя ОП Юлию Соколовскую;

заместителя руководителя ОП Алексея Кулебу;

заместитель руководителя ОП Николая Точицкого.

Между тем, сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению — министра развития общин и территорий Украины. В то время как Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.

При этом Соколовска новой должности не получила. Ее место может получить Ирина Верещук, которую уволили с должности главы Минреинтеграции.

Напомним, в четверг, 5 сентября, Верховная Рада завершила обновлять состав правительства, назначив 9 новых министров и уволив трех чиновников с занимаемых должностей.

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