Зеленский уволил заместителей руководителя ОП: кого именно

Большая перезагрузка набирает обороты.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 сентября, уволил с должности сразу 3 заместителя руководителя Офиса президента.
Соответствующие указыпоявились на сайте президента.
Согласно указам было уволено:
- заместителя руководителя ОП Юлию Соколовскую;
- заместителя руководителя ОП Алексея Кулебу;
- заместитель руководителя ОП Николая Точицкого.
Между тем, сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению — министра развития общин и территорий Украины. В то время как Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.
При этом Соколовска новой должности не получила. Ее место может получить Ирина Верещук, которую уволили с должности главы Минреинтеграции.
Напомним, в четверг, 5 сентября, Верховная Рада завершила обновлять состав правительства, назначив 9 новых министров и уволив трех чиновников с занимаемых должностей.