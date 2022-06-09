Жителі Харкова повідомляють про вибухи у місті

Жителі Харкова повідомляють про вибухи у місті

Сьогодні, 9 червня, близько 13:25 мешканці Харкова повідомили про чергові звуки вибухів у місті.

За словами місцевих мешканців, вибухи чутно у двох районах Харкова.

Зазначимо, що у місті від 13:21 год. оголошена повітряна тривога.

Зі слів харків'ян, після вибухів у місті виникла масштабна пожежа, стовп диму видно за декілька кілометрів.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. За попередніми даними, двоє людей загинули, четверо - зазнали поранень.

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