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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
62

Атаку на об’єкти в Сочі та Адлері 4 вересня зняли на відео

Атаку на об’єкти в Сочі та Адлері 4 вересня зняли на відео

Атаку на об’єкти в Сочі та Адлері 4 вересня зняли на відео

У ніч проти 4 вересня російське місто Сочі зазнало масованої атаки безпілотників, унаслідок чого пролунала серія потужних вибухів і спалахнули пожежі на нафтобазі в Адлері та біля автозаправної станції. За даними моніторингових ресурсів, під удар також міг потрапити комплекс ППО С-400 у районі федеральної території Сіріус поблизу кордону з Абхазією. Російський оперативний штаб Краснодарського краю офіційно підтвердив займання на нафтобазі.

Дата публікації
Кількість переглядів
62

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