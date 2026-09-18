"На 7-му поверсі діра, все горить": подробиці підступного подвійного удару по Одесі

Реклама

Російські окупанти завдали підступного подвійного удару по Одесі. Ворожі реактивні дрони атакували адмінбудівлю та бізнес-центр: після першого влучання на рівні 7-го поверху спалахнула масштабна пожежа, а коли люди вийшли оцінити наслідки – поруч пролунав другий вибух. На місці трагедії працюють екстрені служби за підвищеним рангом небезпеки, кількість поранених зростає. Подробиці про масштаби руйнувань, стан постраждалих і перші свідчення очевидців дивіться у прямому включенні кореспондента ТСН Сергія Осадчука з місця подій.