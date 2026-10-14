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ТСН у соціальних мережах

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Небачений прогрес у вступі до ЄС! Україна відкрила ще 2 кластери —  якою ціною?

Небачений прогрес у вступі до ЄС! Україна відкрила ще 2 кластери —  якою ціною?

Небачений прогрес у вступі до ЄС! Україна відкрила ще 2 кластери —  якою ціною?

Україна та ЄС відкрили ще два переговорні кластери. Напередодні в Люксембурзі завершилася міжурядова конференція, яка знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. Відкрити наступні кластери вдалося після того, як український парламент розширив права національних меншин, на чому наполягала Угорщина. Після цього Будапешт зняв свої заперечення. Детальніше про важливе рішення Євросоюзу розповість кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряна Степаненко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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