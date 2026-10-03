ТСН 19:30 3 жовтня | Ворог нищить мости в Києві! Операція Vivaldi під Лиманом. Смерть Кашпіровського

Реклама

Новини України та світу станом на 19.30 вечора суботи, 3 жовтня 2026 року, в огляді ТСН.

- Черговий удар по столичних переправах. Вранці росіяни влучили дроном по Північному мосту. Там пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

- Північний міст став другою ціллю росіян. Починаючи з четверга, ворог чотири рази поцілив по Південному мосту. Зокрема, коли по ньому рухався поїзд із пасажирами.

- Момент одного з влучань у Південний міст потрапив у кадр іноземних журналістів. Репортер звертає увагу, що атака відбулась у той момент, коли мостом йдуть люди, які змушені ризикувати, бо не мають іншого способу дістатись протилежного берега Києва.

- На Рівненщині ушпиталили двох поранених внаслідок російських атак напередодні. Ворог також атакував Херсонщину, Сумщину та Запоріжжя.

- Росіяни не припиняють атак по Харківщині. 4-ро людей постраждали в Ізюмі - окупанти поцілили по цивільному підприємству та приватному сектору. Спалахнули масштабні пожежі.

- Росіяни вдарили по цивільному вантажному судну в порту на Одещині. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

- Москва наражає на небезпеку життя по всій Європі і мусить бути зупинена: так президентка Молдови Мая Санду відреагувала на порушення російськими безпілотниками повітряного простору країни.

- 180 квадратних кілометрів звільнених територій і 250 полонених - такий на сьогодні результат операції «Vivaldi» в районі Лимана. Операція триває.

- Байкер зі зв'язками в кремлівській розвідці - західні медіа оприлюднили інформацію про чоловіка, який стоїть за диверсією в німецькому Лейпцигу. Там на летовищі намагалися атакувати український вантажний літак.

- Першу угоду про видобуток корисних копалин - уклав американсько-український фонд відбудови. Про що йдеться?

- Закуповувати їжу на місяці вперед - не потрібно. Але невеликий набір харчів усе ж краще мати. Якими продуктами краще запастися і які будуть ціни на їжу?

- За катування 7-річного прийомного сина затримали жінку на Одещині. 42-річна жінка виправдовувалася, що карала дитину за погану поведінку. Але поліцейські зібрали докази, що підозрювана навмисно завдавала дитині болю.

- У віці 86 років помер відомий гіпнотизер-психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Він був телевізійною зіркою наприкінці вісімдесятих років. Проводив свої так звані "сеанси зцілення" в прямому ефірі.

- У Києві 20-річний слюсар викрав трамвай і поїхав за одним із маршрутів. Його зупинила поліція. Нетверезий молодик пояснив свої дії любов'ю до трамваїв.

- Запоріжжю — 256 років. Місто козаків відзначає день народження в час, коли від обласного центру до фронту лише близько 30 кілометрів, а російські атаки стали страшною буденністю.

- Студентський протест, який наблизив Незалежність України. 2 жовтня 1990 року молодь у Києві оголосила про голодування. Пізніше цей протест назвали Революцією на граніті.