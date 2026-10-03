ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
14

ТСН 19:30 3 жовтня | Ворог нищить мости в Києві! Операція Vivaldi під Лиманом. Смерть Кашпіровського

ТСН 19:30 3 жовтня | Ворог нищить мости в Києві! Операція Vivaldi під Лиманом. Смерть Кашпіровського

ТСН 19:30 3 жовтня | Ворог нищить мости в Києві! Операція Vivaldi під Лиманом. Смерть Кашпіровського

Новини України та світу станом на 19.30 вечора суботи, 3 жовтня 2026 року, в огляді ТСН.

- Черговий удар по столичних переправах. Вранці росіяни влучили дроном по Північному мосту. Там пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

- Північний міст став другою ціллю росіян. Починаючи з четверга, ворог чотири рази поцілив по Південному мосту. Зокрема, коли по ньому рухався поїзд із пасажирами.

- Момент одного з влучань у Південний міст потрапив у кадр іноземних журналістів. Репортер звертає увагу, що атака відбулась у той момент, коли мостом йдуть люди, які змушені ризикувати, бо не мають іншого способу дістатись протилежного берега Києва.

- На Рівненщині ушпиталили двох поранених внаслідок російських атак напередодні. Ворог також атакував Херсонщину, Сумщину та Запоріжжя.

- Росіяни не припиняють атак по Харківщині. 4-ро людей постраждали в Ізюмі - окупанти поцілили по цивільному підприємству та приватному сектору. Спалахнули масштабні пожежі.

- Росіяни вдарили по цивільному вантажному судну в порту на Одещині. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

- Москва наражає на небезпеку життя по всій Європі і мусить бути зупинена: так президентка Молдови Мая Санду відреагувала на порушення російськими безпілотниками повітряного простору країни.

- 180 квадратних кілометрів звільнених територій і 250 полонених - такий на сьогодні результат операції «Vivaldi» в районі Лимана. Операція триває.

- Байкер зі зв'язками в кремлівській розвідці - західні медіа оприлюднили інформацію про чоловіка, який стоїть за диверсією в німецькому Лейпцигу. Там на летовищі намагалися атакувати український вантажний літак.

- Першу угоду про видобуток корисних копалин - уклав американсько-український фонд відбудови. Про що йдеться?

- Закуповувати їжу на місяці вперед - не потрібно. Але невеликий набір харчів усе ж краще мати. Якими продуктами краще запастися і які будуть ціни на їжу?

- За катування 7-річного прийомного сина затримали жінку на Одещині. 42-річна жінка виправдовувалася, що карала дитину за погану поведінку. Але поліцейські зібрали докази, що підозрювана навмисно завдавала дитині болю.

- У віці 86 років помер відомий гіпнотизер-психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Він був телевізійною зіркою наприкінці вісімдесятих років. Проводив свої так звані "сеанси зцілення" в прямому ефірі.

- У Києві 20-річний слюсар викрав трамвай і поїхав за одним із маршрутів. Його зупинила поліція. Нетверезий молодик пояснив свої дії любов'ю до трамваїв.

- Запоріжжю — 256 років. Місто козаків відзначає день народження в час, коли від обласного центру до фронту лише близько 30 кілометрів, а російські атаки стали страшною буденністю.

- Студентський протест, який наблизив Незалежність України. 2 жовтня 1990 року молодь у Києві оголосила про голодування. Пізніше цей протест назвали Революцією на граніті.

Дата публікації
Кількість переглядів
14

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie