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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
48

У Києві клієнтка облила баристу кавою зі сміхом утекла

У Києві клієнтка облила баристу кавою зі сміхом утекла

У Києві клієнтка облила баристу кавою зі сміхом утекла

У Києві біля метро «Вокзальна» відвідувачка одного з закладів вилила гарячу каву просто в обличчя баристі та втекла. Конфлікт виник через те, що клієнтці не сподобався смак напою на кокосовому молоці і вона вимагала безкоштовно замінити його на вівсяне. Отримавши відмову у безкоштовній переробці замовлення, дівчина виплеснула гарячий напій на працівницю та разом із супутником зникла з місця події. Інцидент потрапив на камери відеонагляду.

Дата публікації
Кількість переглядів
48

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