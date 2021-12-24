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Випуск ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року
Випуск ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року
У Чернігівській області завідувач хірургічного відділення збив на смерть людину
Сюжети випуску
У Чернігівській області завідувач хірургічного відділення збив на смерть людину
У лікарні помер 43-річний постраждалий від пожежі у Вінницькій області
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Новини України та світу | Випуск ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року (повна версія)
ДТП з лікарем, черги на кордоні, збій у метро та інше, - у випуску ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року
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