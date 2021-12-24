Категорія
ТСН. 14:00
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Випуск ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Випуск ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року

У Чернігівській області завідувач хірургічного відділення збив на смерть людину

Сюжети випуску

ДТП з лікарем, черги на кордоні, збій у метро та інше, - у випуску ТСН.14:00 за 24 грудня 2021 року

   

Наступна публікація