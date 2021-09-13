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Випуск ТСН.Ранок за 13 вересня 2021 року

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Випуск ТСН.Ранок за 13 вересня 2021 року

Новини з фронту: під час недільник обстрілів загинув наш морський піхотинець

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Массовые ДТП, взрыв в США, рождение панденя та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 13 вересня 2021 року

   

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