Чи є в Росії енергетична зброя: Жданов відповів

Лазерна гармата, яку почали розробляти в РФ, також залишилася "в зародковому стані".
В Росії не ведуть розробки енергетичної зброї.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.
"Я не знаю прикладів, щоб у Росії велися розробки енергетичної зброї", - сказав він.
За його словами, в РФ не завершили також розробку лазерної зброї.
"Їхня лазерна гармата залишилася "в зародковому стані". На сьогодні навіть США згорнули програму лазерних гармат. Тому це щось із галузі фантастики", - таке пояснення дав військовий експерт Олег Жданов у відеоблозі.
Експерт звернув увагу на те, що метал та броня захищають навіть від радіації, а електромагнітне випромінювання тим більше не проходить через них.
Нагадаємо, що є інформація, нібито тимчасово окупований Крим і Білорусь розглядаються Кремлем для влаштування провокацій.
Тим часом експерти вважають, що Росія прагне просто знищити Україну, аби змусити її капітулювати.
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