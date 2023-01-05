Чи є в Росії енергетична зброя: Жданов відповів

Лазерна гармата, яку почали розробляти в РФ, також залишилася "в зародковому стані".

В Росії не ведуть розробки енергетичної зброї.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

"Я не знаю прикладів, щоб у Росії велися розробки енергетичної зброї", - сказав він.

За його словами, в РФ не завершили також розробку лазерної зброї.

"Їхня лазерна гармата залишилася "в зародковому стані". На сьогодні навіть США згорнули програму лазерних гармат. Тому це щось із галузі фантастики", - таке пояснення дав військовий експерт Олег Жданов у відеоблозі.

Експерт звернув увагу на те, що метал та броня захищають навіть від радіації, а електромагнітне випромінювання тим більше не проходить через них.

Нагадаємо, що є інформація, нібито тимчасово окупований Крим і Білорусь розглядаються Кремлем для влаштування провокацій.

Тим часом експерти вважають, що Росія прагне просто знищити Україну, аби змусити її капітулювати.

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