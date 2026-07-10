Су-57 / © Creative Commons

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Росія прискорила укріплення авіаційного заводу у Комсомольську-на-Амурі — єдиного підприємства, де серійно виробляють винищувачі п’ятого покоління Су-57 та багатоцільові Су-35. Причиною стали дедалі ефективніші далекобійні атаки українських безпілотників по російських військових об’єктах.

Про це повідомляє Military Watch Magazine з посиланням на супутникові знімки.

Будують укриття для найсучасніших літаків

Нові супутникові фото свідчать, що біля авіазаводу майже завершили будівництво великого виробничого корпусу, а також активно споруджують укріплені ангари для бойових літаків.

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За даними видання, захисні укриття призначено насамперед для винищувачів Су-57, Су-35С та Су-30СМ2.

Цікаво, що будівництво ведеться без виведення літаків із місць базування — інженери фактично зводять захисні конструкції навколо вже припаркованої авіатехніки, щоб не переривати польоти.

Частина нових ангарів розрахована одразу на два або навіть три літаки.

Один із найважливіших військових об’єктів РФ

Поруч із заводом розташована авіабаза «Дземги», де базуються стройові підрозділи, оснащені Су-35 і Су-57.

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Саме Комсомольський-на-Амурі авіазавод є ключовим підприємством для виробництва найсучасніших російських винищувачів. Крім потреб російської армії, тут виготовляють літаки й на експорт. Першим іноземним замовником Су-57 став Алжир, якому, за офіційними повідомленнями, перші літаки передали наприкінці 2025 року.

Українські атаки змушують Росію змінювати підхід

Як зазначає Military Watch Magazine, масштабне укріплення авіаційної інфраструктури стало відповіддю на серію успішних українських ударів по російських військових аеродромах.

За останні два роки Україна дедалі частіше застосовує далекобійні безпілотники, крилаті ракети та спеціальні операції для атак по цілях, розташованих за сотні й навіть тисячі кілометрів від лінії фронту.

Серед цілей були стратегічні бомбардувальники, літаки дальнього радіолокаційного виявлення, ремонтні підприємства та логістичні об’єкти.

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Після операції «Павутина» захист посилили

Особливу увагу російське командування приділило захисту авіабаз після спецоперації «Павутина», проведеної 1 червня 2025 року. Тоді українські сили одночасно атакували кілька російських аеродромів, знищивши низку стратегічних літаків, зокрема бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3.

Крім того, українські удари регулярно завдають втрат і тактичній авіації РФ. Зокрема, наприкінці червня 2026 року дрони СБУ атакували аеродром «Кировское» в окупованому Криму, де було знищено кілька гелікоптерів, серед яких щонайменше один ударний Мі-28.

Росія готується до нових атак

Автори матеріалу зазначають, що російське військове керівництво дедалі більше усвідомлює, що лише засобів протиповітряної оборони вже недостатньо для захисту стратегічних об’єктів.

У зв’язку з розвитком українських далекобійних дронів та нарощуванням їхнього виробництва Росія переходить до системного укріплення військової інфраструктури, будуючи капітальні захисні споруди для літаків і виробничих потужностей.

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