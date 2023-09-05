Хлопчик чи дівчинка: як запланувати стать майбутньої дитини

Якщо ви бажаєте, щоб обов'язково народився хлопчик, чи мрієте про дівчинку, то стать майбутньої дитини можна запланувати самостійно.

Як можна запланувати народження дівчинки чи хлопчика? На цю тему вчені досі ведуть активні дискусії: одні стверджують, що це неможливо зробити, інші запевняють, що можна запланувати стать дитини. Отже, чи є такі методи та наскільки вони ефективні – читайте далі.

Метод розрахунку овуляції

Дослідження вже давно показали, що сперматозоїди, які переносяться чоловічими гаметами, набагато швидші. Але в жіночих статевих органах вони живуть лише два-три дні. А клітини, що мають жіночі хромосоми можуть жити до семи діб. Тому, якщо родина хоче народити хлопчика, потрібно це робити якомога ближче до піку овуляції. А якщо пара хоче дівчинку, то потрібно процес зачаття перенести за 5-7 днів до овуляції.

Як запланувати стать дитини методом овуляції

Для цього потрібно буде розрахувати дату овуляції, є декілька способів. Наприклад, один з найпростіших – це придбати в аптеці спеціальний тест. Але якісним та точним способом буде ультразвукове дослідження. Якщо використовувати кілька методів відразу, то можна досягти максимально високого результату у 99,9%. Досить часто жінки відчувають на фізичному рівні, що настав період овуляції, за такими ознаками:

незначний біль внизу живота;

збільшення статевого потягу;

незначне збільшення грудей;

зміна характеру вагінальних виділень.

Щоб застосування овулярного методу планування статі дитини було успішним, потрібно підготуватися обом партнерам. Така підготовка може тривати кілька місяців і включає в себе:

Спостереження за місячними циклом у жінки, включаючи аналізи та тести на овуляцію, що дозволить призначити найточнішу дату зачаття дитини.

Підвищення якості чоловічої сперми шляхом здорового способу життя і правильного харчування. Також потрібно буде не займатися сексом протягом 7 днів до планового зачаття.

Ефективність такого методу згідно наукових досліджень – трохи менша за 50%.

Дієтичний метод зачаття дитини

Можливо, цей спосіб зачаття дитини є досить дивним, але дослідники довели зв’язок між дотриманням дієти та статтю дитини. Автором дієтичного методу є професор Джозеф Столковськи. Згідно цього методу жінка має розпочати дієтичне харчування за півроку до зачаття дитини.

Якщо пара планує мати хлопчика, то рекомендована дієта, яка включає продукти багаті натрієм і калієм. Це можуть бути м’ясо, помідори, цитрусові, петрушка, банани та насіння соняшника. А від молока, шоколаду, горіхів, ракоподібних та зернового хліба краще утриматися. Ефективність цього методу буде дорівнювати цифрі до 50%.

Китайський гендерний календар

Якщо вірити китайським народним прикметам, то вони вже впродовж 700 років доводять, що найкращого методу планування статі майбутньої дитини не існує. Хоча наукових підтверджень цьому немає навіть зараз.

Щоб спланувати стать дитини за китайським календарем, потрібно враховувати вік матері та час планового зачаття. Слід уточнити, що вік жінки розраховуватиметься не за датою народження, а за китайським календарем, де кожен місяць має по 28 днів. Наразі в мережі є безліч онлайн-ресурсів, де такі розрахунки можна зробити безкоштовно.

Цей метод викликає багато сумнівів, бо не враховує жодної інформації про батька, адже стать дитини визначаються чоловічою та жіночою хромосомами.

Народні методи планування статі дитини

В народі побутує багато способів, які допомагають зачати хлопчика. Наприклад, жінка повинна взяти якийсь чоловічий інструмент – цвяхи чи сокиру, і тримати у себе під подушкою за 7 днів до овуляції. В момент зачаття предмет також повинен бути в ліжку. Ще потрібно врахувати, що дні тижня, які гарантують зачаття хлопчика, – це понеділок, вівторок та четвер. Ефективність такого методу не підтверджена наукою, але має право на існування.

Циклічний метод або природний відбір статі

Біолог Перуку Шоун відкрив цей метод порівняно нещодавно. Згідно цього методу яйцеклітина може мати позитивний чи негативний заряд, залежно від дня циклу. Сперматозоїди також різняться своїм електричним потенціалом: з хромосомою Х мають позитивний заряд, з хромосомою Y – негативний.

Циклічний метод планування дитини має на меті створення календаря «поляризаційних циклів». Для цього знадобиться інформація про групу крові, вік, дату останньої менструації, час циклів. На підставі цих даних визначається дата для зачаття хлопчика чи дівчинки.

Відбір матеріалу

Цей метод полягає у тому, що для запліднення яйцеклітини потрібно відокремити Х-клітину від Y та ввести відокремлений матеріал у статеві жіночі органи. Ефективність цієї методики становить 70%.

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