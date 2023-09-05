Мальчик или девочка: как запланировать пол будущего ребенка

Если вы хотите, чтобы обязательно родился мальчик или мечтаете о девочке, то пол будущего ребенка можно запланировать самостоятельно.

Как можно запланировать рождение девочки или мальчика? На эту тему ученые ведут активные дискуссии: одни утверждают, что это невозможно сделать, другие уверяют, что можно запланировать пол ребенка. Итак, есть ли такие методы и насколько они эффективны – читайте дальше.

Метод расчета овуляции

Исследования уже давно показали, что переносимые мужскими гаметами сперматозоиды гораздо быстрее. Но в женских половых органах они живут всего два-три дня. А клетки, имеющие женские хромосомы, могут жить до семи суток. Поэтому, если семья хочет родить мальчика, нужно это делать поближе к пику овуляции. А если пара хочет девочку, то нужно процесс зачатия перенести за 5-7 дней до овуляции.

Как запланировать пол ребенка методом овуляции

Для этого нужно будет рассчитать дату овуляции, есть несколько способов. К примеру, один из самых простых – это приобрести в аптеке специальный тест. Но качественным и точным способом будет являться ультразвуковое исследование. Если использовать несколько методов сразу, то можно добиться максимально высокого результата в 99,9%. Довольно часто женщины ощущают физически наступивший период овуляции по следующим признакам:

незначительная боль внизу живота;

увеличение полового влечения;

незначительное увеличение груди;

изменение характера влагалищных выделений.

Чтобы применение овулярного метода планирования пола ребенка было успешным, следует подготовиться обоим партнерам. Такая подготовка может занять несколько месяцев и включает в себя:

Наблюдение за месячным циклом у женщины, включая анализы и тесты на овуляцию, что позволит назначить точную дату зачатия ребенка.

Повышение качества мужской спермы путём здорового образа жизни и правильного питания. Также нужно будет не заниматься сексом в течение 7 дней до планового зачатия.

Эффективность такого метода согласно научным исследованиям – чуть менее 50%.

Диетический метод зачатия ребенка

Возможно, этот способ зачатия ребенка достаточно странный, но исследователи доказали связь между соблюдением диеты и полом ребенка. Автором диетического метода является профессор Джозеф Столковски. Согласно этому методу, женщина должна начать диетическое питание за полгода до зачатия ребенка.

Если пара планирует иметь мальчика, то рекомендуемая диета, включающая продукты богатые натрием и калием. Это могут быть мясо, помидоры, цитрусовые, петрушка, бананы и семена подсолнечника. А от молока, шоколада, орехов, ракообразных и зернового хлеба лучше воздержаться. Эффективность этого метода будет равна цифре до 50%.

Китайский гендерный календарь

Если верить китайским народным приметам, то они уже 700 лет доказывают, что лучшего метода планирования пола будущего ребенка не существует. Хотя научных подтверждений этому нет даже сейчас.

Чтобы спланировать пол ребенка по китайскому календарю, следует учитывать возраст матери и время планового зачатия. Следует уточнить, что возраст женщины будет рассчитываться не по дате рождения, а по китайскому календарю, где каждый месяц по 28 дней. Пока в сети есть множество онлайн-ресурсов, где такие расчеты можно сделать бесплатно.

Этот метод вызывает много сомнений, потому что не учитывает никакой информации об отце, ведь пол ребенка определяются мужской и женской хромосомами.

Народные методы планирования пола ребенка

В народе существует много способов, которые помогают зачать мальчика. Например, женщина должна взять какой-нибудь мужской инструмент – гвозди или топор, и держать у себя под подушкой за 7 дней до овуляции. В момент зачатия предмет также должен находиться в постели. Еще нужно учесть, что дни недели, гарантирующие зачатие мальчика – это понедельник, вторник и четверг. Эффективность такого метода не подтверждена наукой, но имеет право на существование.

Циклический метод или естественный отбор пола

Биолог Парик Шоун открыл этот метод сравнительно недавно. Согласно этому методу яйцеклетка может иметь положительный или отрицательный заряд в зависимости от дня цикла. Сперматозоиды различаются своим электрическим потенциалом: с хромосомой Х имеют положительный заряд, с хромосомой Y – отрицательный.

Циклический метод планирования ребенка преследует цель создания календаря «поляризационных циклов». Для этого понадобится информация о группе крови, возрасте, дате последней менструации, времени циклов. На основании данных определяется дата для зачатия мальчика или девочки.

Отбор материала

Этот метод состоит в том, что для оплодотворения яйцеклетки нужно отделить Х-клеточку от Y и ввести отделенный материал в половые органы. Эффективность данной методики составляет 70%.

Читайте также:

Вагинальный оргазм: сексологиня рассказала, где и как искать блаженства

Регулярный и хороший секс после 60 лет помогает сохранить мозг здоровым до старости.