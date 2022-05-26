Кашлюк: що це за хвороба та як від неї захиститися

Кашлюк – це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему.
Хвороба проявляється в сильних нападах кашлю, які можуть тривати місяцями, а іноді призводять до зупинки дихання у дитини.
Уникнути важких проявів хвороби та ускладнень дозволяє вакцинація. Що важливо знати про кашлюк та імунізацію проти нього – в інфографіці МОЗ.
Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.
Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів.
Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
В Україні вакцинація від кашлюка входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безплатно.
Щеплення від кашлюка дозволяє повністю запобігати розвиткові захворювання або ж сприяти протіканню хвороби в легкій формі.
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