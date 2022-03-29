Цинк: чим загрожує його нестача

Цинк необхідний нормального зростання, статевого розвитку, репродуктивної функції.

Цинк бере участь у процесі кровотворення, регуляції імунітету, відновленні тканин, зростанні нігтів і волосся, впливає на біологічну активність інсуліну, написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

Основне надходження цинку в організм відбувається із продуктами харчування.

Він розподіляється по всіх органах і тканинах, але у високих концентраціях він виявляється у м'язах, кістках, шкірі, волоссі та передміхуровій залозі. Залежно від ступеня дефіциту та його тривалості, а також адаптаційних можливостей організму людини симптоми та наслідки нестачі цинку можуть бути різними.

Нестача цинку може виявлятися порушеннями сну, погіршенням стану шкіри та нігтів, підвищеним випаданням волосся, зниженням апетиту, погіршенням сутінкового зору, зниженням настрою, збільшенням тривалості загоєння ран та багатьма іншими.

Легкий дефіцит цинку не виявляється якимись специфічними симптомами, тому його важко визначити без належної діагностики.

Де міститься цинк

Субпродукти (яловича печінка)⁣⁣⠀

Яловичина та м'ясо птиці⁣⁣⠀

Морепродукти⁣⁣⠀

Яйця⁣⁣⠀

Насіння (гарбузові, кунжут, соняшник)⁣⁣⠀

Горіхи (кедровий, арахіс, фісташки)⁣⁣⠀

Крупи, хліб, бобові⁣⁣⠀

Сир⁣⁣⠀

Цинк краще засвоюється із продуктів тваринного походження.