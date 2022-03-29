63-річний Алек Болдвін ввосьме стане батьком – відео

Радісною звісткою поділилася дружина актора.

Голлівудський актор Алек Болдвін ввосьме стане батьком.

Дружина зірки Гіларія оголосила, що восени у пари з’явиться ще один малюк. На сторінці в Instagram обраниця 63-річного зірки розмістила зворушливе відео, на якому подружжя постало із їхніми шістьма спільними дітьми. У ролику зафільмовано реакція нащадків на новину про поповнення в родині.

"Після багатьох злетів і падінь за останні кілька років ми маємо приголомшливий підйом і величезний сюрприз: цієї осені з'явиться ще один Болдвініто. Ми були майже впевнені, що наша сім'я була повною, і ми дуже задоволені цим сюрпризом. Ділюсь з вами моментом, коли ми розповіли дітям – як бачите, вони дуже схвильовані! Наша нова дитина - дуже яскрава пляма у нашому житті. Благословення та подарунок у такі невизначені часи", – поділилася емоціями Гіларія.

Поки що стать малюка невідома.

Зауважимо, Алек та Гіларія Болдвіни виховують 8-річну Кармен, 6-річного Рафаеля, 5-річного Леонардо, 3-річного Ромео, 1,5-річного Едуардо та 1-річну Марію. Також в актора є 26-річна донька-модель Айрленд від Кім Бесінгер.

Associated Press

Нагадаємо, 21 жовтня минулого року Алек Болдвін під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза. Зі свого боку, Болдвін заявив, що він направив пістолет на Гатчінс за вказівкою, але зброя вистрелила без натискання на курок.

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