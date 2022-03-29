63-летний Алек Болдуин в восьмой раз станет отцом — видео

Радостным известием поделилась супруга актера.

Голливудский актер Алек Болдуин в восьмой раз станет отцом.

Жена звезды Хилария объявила, что осенью у пары появится еще один малыш. На странице в Instagram избранница 63-летнего звезды разместила трогательное видео, на котором супруги предстали с их шестью общими детьми. В ролике снята реакция наследников на новость о пополнении в семье.

"После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас потрясающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям – как видите они очень взволнованы! Наш новый ребенок – очень яркое пятно в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время", – поделилась эмоциями Хилария.

Пока пол малыша неизвестен.

Заметим, Алек и Хилария Болдуины воспитывают 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, 1,5-летнего Эдуардо и 1-летнюю Марию. Также у актера есть 26-летняя дочь-модель Айрленд от Ким Бесингер.

Associated Press

Напомним, 21 октября в прошлом году Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Со своей стороны Болдуин заявил, что он направил пистолет на Хатчинс по указанию, но оружие выстрелило без нажатия на курок.

Читайте также: