Экс-глава Конституционного суда Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ

24 марта его заметили возле гостиницы в центре австрийской столицы.

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Программа "Схемы" провела расследование, в котором обнаружила, что 22 февраля 2022 он прилетел из Турции в Украину – и с тех пор официально не пересекал границу.

По информации журналистов, после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины, в частности, в Стрый Львовской области.

Уже в разгар войны России против Украины, согласно данным пограничников, 17 марта жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.

При этом сам Тупицкий официально границу не пересекал. Впрочем, по данным "Схема", он также уехал из Украины.

На днях отстраненный глава КСУ был замечен в Вене. 24 марта он выходил из отеля Stefanie в центре австрийской столицы.

Напомним, что перед вторжением России из Украины скрылось за границу почти 20 народных депутатов. Большинство из них – это народные избранники от "Оппозиционной платформы – При жизни".

Читайте также:

На переговорах в Стамбуле Украина требовала у РФ немедленного открытия гумкоридоров в крупнейшие города

"Объединит страны мира от США в Японию, от Австралии в Канаду", — Шмигаль о новом Плане восстановления Украины

Макрон отказал Путину в оплате за российский газ рублями