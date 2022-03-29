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Цинк: чем грозит его дефицит

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Цинк: чем грозит его дефицит

ТСН.ua

Цинк необходим для нормального роста, полового развития, репродуктивной функции.

Цинк участвует в процессе кроветворения, регуляции иммунитета, восстановлении тканей, росте ногтей и волос, влияет на биологическую активность инсулина, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети.

Основное поступление цинка в организм происходит с продуктами питания.

Он распределяется по всем органам и тканям, но в высоких концентрациях он проявляется в мышцах, костях, коже, волосах и предстательной железе. В зависимости от степени дефицита и его продолжительности, а также адаптационных возможностей организма симптомы и последствия недостатка цинка могут быть разными.

Недостаток цинка может выявляться нарушением сна, ухудшением состояния кожи и ногтей, повышенным выпадением волос, снижением аппетита, ухудшением сумеречного зрения, снижением настроения, увеличением продолжительности заживления ран и многими другими.

Легкий дефицит цинка не проявляется какими-либо специфическими симптомами, поэтому его трудно определить без должной диагностики.

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Где содержится цинк

  • Субпродукты (говяжья печень)⁣⁣⠀
  • Говядина и мясо птицы⁣⁣⠀
  • Морепродукты⁣⁣⠀
  • Яйца⁣⁣⠀
  • Семена (тыквенные, кунжут, подсолнечник)⁣⁣⠀
  • Орехи (кедровый, арахис, фисташки)⁣⁣⠀
  • Крупы, хлеб, бобовые⁣⁣⠀
  • Сыр⁣⁣⠀

Цинк лучше усваивается из продуктов животного происхождения.

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