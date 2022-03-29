Цинк: чем грозит его дефицит

Цинк необходим для нормального роста, полового развития, репродуктивной функции.
Цинк участвует в процессе кроветворения, регуляции иммунитета, восстановлении тканей, росте ногтей и волос, влияет на биологическую активность инсулина, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети.
Основное поступление цинка в организм происходит с продуктами питания.
Он распределяется по всем органам и тканям, но в высоких концентрациях он проявляется в мышцах, костях, коже, волосах и предстательной железе. В зависимости от степени дефицита и его продолжительности, а также адаптационных возможностей организма симптомы и последствия недостатка цинка могут быть разными.
Недостаток цинка может выявляться нарушением сна, ухудшением состояния кожи и ногтей, повышенным выпадением волос, снижением аппетита, ухудшением сумеречного зрения, снижением настроения, увеличением продолжительности заживления ран и многими другими.
Легкий дефицит цинка не проявляется какими-либо специфическими симптомами, поэтому его трудно определить без должной диагностики.
Где содержится цинк
- Субпродукты (говяжья печень)⠀
- Говядина и мясо птицы⠀
- Морепродукты⠀
- Яйца⠀
- Семена (тыквенные, кунжут, подсолнечник)⠀
- Орехи (кедровый, арахис, фисташки)⠀
- Крупы, хлеб, бобовые⠀
- Сыр⠀
Цинк лучше усваивается из продуктов животного происхождения.