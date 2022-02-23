Напій, який слід виключити при підвищеному тиску

Сіль називають небажаним продуктом при гіпертонії, але не лише вона може зашкодити.

Неконтрольований високий кров'яний тиск може призвести до ускладнень і залежить від генетичної схильності та способу життя. Зайва вага, низька фізична активність, вживання нікотину, стрес також впливають стан кровоносних судин.

Також читайте Тихий вбивця: як вчасно розпізнати та лікувати гіпертонію

Що таке високий кров'яний тиск і чим він небезпечний?

Артеріальний тиск є показником здоров'я, що використовується для оцінки серцево-судинних захворювань у дорослих. Підвищені показники можуть означати наявність серйозних захворювань. Наприклад, підвищений кров'яний тиск є ознакою утворення бляшок у кровоносних судинах, що може збільшити ризик серцевого нападу та інсульту.

Нормальним вважається артеріальний тиск нижче 120/80 мм рт. ст., де верхнє значення називається систолічним, а нижнє — діастолічним. Дані свідчать про те, що «ризик смерті від ішемічної хвороби серця та інсульту подвоюється зі збільшенням систолічного на кожні 20 мм рт. ст. або діастолічного на 10 мм рт. ст. серед людей віком 40–89 років».

Sunday Mirror

Рідина, яку ви споживаєте, відіграє важливу роль в обсязі крові, допомагаючи поживним речовинам та кисню циркулювати в організмі. Однак вплив споживаних вами рідин виходить за межі об'єму крові.

Напої, які можуть зашкодити вам при підвищеному тиску

Напої з кофеїном, такі як кава, газована солодка вода та енергетики можуть викликати викид адреналіну в організмі, що призводить до підвищення артеріального тиску. За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), до 400 міліграмів (мг) кофеїну, що становить від 4 до 5 чашок кави, не пов'язано з негативними наслідками для здоров'я у більшості людей; однак у всіх різний рівень чутливості до кофеїну. Це означає, що, хоча ви можете не почуватися інакше після 4 чашок кави, ваш друг може відчувати тривогу і помічати прискорене серцебиття, пов'язане з підвищеним кров'яним тиском.

Також читайте Погана гігієна порожнини рота спричиняє небезпечні захворювання, аж до інсульту та депресії

Енергетики особливо впливають на артеріальний тиск

У той час як вміст кофеїну в каві може змінюватись від 95 до 200 мг на чашку в залежності від використовуваного зерна та методу заварювання, енергетичні напої, як ще одне поширене джерело кофеїну, зазвичай містять більше кофеїну, що робить їх особливо небезпечними для артеріального тиску.

Ви можете знайти деякі енергетичні напої з вмістом близько 100 мг на порцію, а інші містять більше 300 мг на порцію. Звичайно, один енергетичний напій може утримувати споживання кофеїну нижче межі в 400 мг, рекомендованого Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, але починати свій день з пари чашок кави, пити газування з кофеїном під час обіду та вживати енергетик увечері може погано сказати на здоров'я.

Енергетичні напої з кофеїном є найбільш небезпечними для артеріального тиску, тому що вони зазвичай є найбільш концентрованим джерелом кофеїну серед усіх інших.

Важливо обговорити споживання кофеїну зі своїм лікарем, врахувавши сімейну історію хвороби серця, поточні захворювання та ліки, а також спосіб життя.

Обираючи напої з кофеїном переконайтеся, що ви п'єте багато рідини без кофеїну, щоб сприяти гідратації, що може позитивно вплинути на кров'яний тиск.

Крім того, передові методи підтримки здорового артеріального тиску включають регулярні фізичні вправи, досягнення та підтримання здорової ваги, мінімізацію стресу та контроль споживання солі.