Не лише вода: вчені назвали популярний напій, який зволожить вас надовше

Молоко / © pixabay.com

Реклама

Науковці встановили, що молоко може довше утримувати рідину в організмі, ніж вода. Однак цей ефект має обмеження і не змінює рекомендацій для щоденного пиття.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Ще від 2007 року дослідження демонструють подібну тенденцію: молоко може довше підтримувати позитивний баланс рідини в організмі. Зокрема, у 2016 році в «The American Journal of Clinical Nutrition» науковці запровадили індекс гідратації напоїв, щоб порівняти їхню здатність утримувати воду в організмі. У межах чотиригодинного спостереження знежирене та незбиране молоко показали вищі результати, ніж вода — передусім через менший обсяг сечі після вживання.

Реклама

Схожі висновки отримали і в інших роботах. У дослідженні, опублікованому в «British Journal of Nutrition», учасників доводили до легкого зневоднення під час фізичних навантажень, після чого вони відновлювали рідину різними напоями. Ті, хто вживав молоко або молоко з додаванням натрію, зберігали позитивний баланс рідини протягом п’яти годин. Натомість у групах, де використовували воду чи спортивні напої, цей баланс знову ставав негативним уже приблизно за годину.

Окреме дослідження Університету Лімерика також показало, що після фізичних навантажень і теплового зневоднення молоко ефективніше відновлює водний баланс, ніж розчини вуглеводів з електролітами або звичайна вода. Подібний результат отримали й дослідники з Університету штату Пенсільванія у 2020 році, вивчаючи напій на основі молочного пермеату — він мав вищий індекс гідратації та найнижчий рівень діурезу серед протестованих варіантів.

Науковці пояснюють цей ефект складом молока. Воно містить білки, жири, вуглеводи та електроліти — натрій і калій. На відміну від води, яка швидко проходить через шлунок, молоко засвоюється повільніше. Це уповільнює виведення рідини з організму. Електроліти, зокрема натрій, допомагають утримувати воду в тканинах і кровотоці, зменшуючи обсяг сечі.

Водночас експерти наголошують на суттєвих обмеженнях. Більшість досліджень мають невелику вибірку і оцінюють ефект лише протягом кількох годин. Немає достатніх даних, щоб стверджувати, що перевага молока зберігається протягом усього дня або має значний вплив на здоров’я людини без зневоднення.

Реклама

Ще один важливий фактор — калорійність. У дослідженнях обсяг молока, який забезпечував кращу гідратацію, містив понад 1000 калорій. Для спортсменів після інтенсивних тренувань це може бути виправдано, однак для більшості людей така кількість калорій є надмірною і може суперечити принципам збалансованого харчування.

Саме тому фахівці, зокрема з Гарвардської школи громадського здоров’я, продовжують рекомендувати воду як основний напій для щоденного вживання. Вона не містить калорій і забезпечує базові потреби організму в рідині без додаткового навантаження.

