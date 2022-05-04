Як надати людині першу допомогу у разі судом

Як надати людині першу допомогу у разі судом

Причини виникнення судом можуть бути різні, і це не тільки епілепсія.

Серед них також: механічні ушкодження мозку, крововилив в мозок, менінгіт, енцефаліт, зловживання алкоголем та інше.

МОЗ публікує інструкцію, як надати домедичну допомогу у разі судом.

Пам'ятайте головне: якщо ви стали свідком того, як у людини почалися судоми, одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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