Щеплення дитині без картки: що важливо знати

Під час війни важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень і забезпечити собі й дитині повний захист.

Якщо ви знаходитесь в іншому місті й не маєте змоги щепитися у лікаря, з яким підписана декларація, ви можете вакцинуватися у найближчій лікарні.

Про це повідомили у МОЗ.

Всі дані про щеплення, починаючи від минулого року, вносяться до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Тобто лікар зможе потім побачити вакцинальний статус дитини.

Отримання друкованої довідки не є обов'язковим, але на запит/вимогу батьків лікар може видати довідку про проведені щеплення. Всі наступні щеплення будуть також вносити до цієї довідки та ЕСОЗ.

"Вакцинація — єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недугів і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров’я громадян, і на систему охорони здоров’я загалом. Щороку вакцинація рятує 2-3 млн людей в усьому світі від небезпечних захворювань та запобігає 1,5 млн летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб", — заявляють медики.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.