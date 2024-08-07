Містична "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

"Брама Лева" також відома як момент пробудження душі, коли космічна енергія сприяє глибокому очищенню та оновленню.
"Брама Лева" 8 серпня 2024 року — це потужний енергетичний портал, який відкривається щороку 8 серпня, коли Сонце перебуває в знаку Лева. Це час підвищеної духовної активності, коли Всесвіт надає нам можливість для глибоких внутрішніх трансформацій і проявлення наших найсміливіших намірів. Ця енергія допомагає нам звільнитися від старих обмежень і зосередитися на наших істинних бажаннях. Через медитації, афірмації та духовні практики ми можемо використати цей період для підвищення своєї вібрації, особистого росту і розширення свідомості.
Ось 10 езотеричних афірмацій, які ви можете використовувати під час "Брами Лева" 8 серпня 2024 року для підсилення своїх намірів і духовного розвитку:
- "Я відкрита (-ий) для безмежних можливостей Всесвіту, і вони приходять до мене з легкістю"
- "Я втілюю силу, мудрість і творчість Лева у своєму житті"
- "Моє серце відкрите для любові, гармонії та радості"
- "Я відпускаю всі обмеження і дозволяю собі сяяти на повну силу"
- "Мої наміри втілюються у реальність завдяки моїй вірі та внутрішній силі"
- "Я наділена (-ий) мудрістю Сіріуса і використовую її для свого духовного росту"
- "Я залучаю до свого життя тільки позитивні енергії та благословення"
- "Моя душа пробуджується і проявляє свою істинну сутність"
- "Я в гармонії зі Всесвітом і приймаю всі зміни з вдячністю та любов'ю"
- "Я дозволяю своїй внутрішній силі керувати моїм життям і приносити мені успіх"
Ці афірмації допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни, розкрити свій потенціал і отримати підтримку від Всесвіту під час цього важливого періоду.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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