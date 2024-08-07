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Містична "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Містична "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Цей період ідеальний для того, щоб відкритися для нових можливостей, отримати духовні одкровення і налаштуватися на позитивні зміни у своєму житті. / Фото: ТСН.ua

"Брама Лева" також відома як момент пробудження душі, коли космічна енергія сприяє глибокому очищенню та оновленню.

"Брама Лева" 8 серпня 2024 року — це потужний енергетичний портал, який відкривається щороку 8 серпня, коли Сонце перебуває в знаку Лева. Це час підвищеної духовної активності, коли Всесвіт надає нам можливість для глибоких внутрішніх трансформацій і проявлення наших найсміливіших намірів. Ця енергія допомагає нам звільнитися від старих обмежень і зосередитися на наших істинних бажаннях. Через медитації, афірмації та духовні практики ми можемо використати цей період для підвищення своєї вібрації, особистого росту і розширення свідомості.

Ось 10 езотеричних афірмацій, які ви можете використовувати під час "Брами Лева" 8 серпня 2024 року для підсилення своїх намірів і духовного розвитку:

  1. "Я відкрита (-ий) для безмежних можливостей Всесвіту, і вони приходять до мене з легкістю"
  2. "Я втілюю силу, мудрість і творчість Лева у своєму житті"
  3. "Моє серце відкрите для любові, гармонії та радості"
  4. "Я відпускаю всі обмеження і дозволяю собі сяяти на повну силу"
  5. "Мої наміри втілюються у реальність завдяки моїй вірі та внутрішній силі"
  6. "Я наділена (-ий) мудрістю Сіріуса і використовую її для свого духовного росту"
  7. "Я залучаю до свого життя тільки позитивні енергії та благословення"
  8. "Моя душа пробуджується і проявляє свою істинну сутність"
  9. "Я в гармонії зі Всесвітом і приймаю всі зміни з вдячністю та любов'ю"
  10. "Я дозволяю своїй внутрішній силі керувати моїм життям і приносити мені успіх"

Ці афірмації допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни, розкрити свій потенціал і отримати підтримку від Всесвіту під час цього важливого періоду.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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