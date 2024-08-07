Чи мобілізуватимуть чоловіків з 18 років: що кажуть у Раді і ЗСУ

Особливу увагу громадськості та експертного середовища зараз привертає дискусія щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Чи планують мобілізувати чоловіків з 18 років — читайте на ТСН.ua.

Чи знизять мобілізаційний вік до 18 років

За словами члена Комітету з питань нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, нині в Україні немає офіційних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, хоча партнери України періодично порушують це питання. За його словами, наразі жодних пропозицій про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради немає. Також таких ідей не висловлювали представники Генерального штабу ЗСУ.

Веніславський зазначив, що питання зниження призовного віку періодично порушують міжнародні партнери України, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 років є найбільш оптимальним та ефективним для військової служби з огляду на фізичні та психологічні якості молодих людей. Однак на рівні української держави, як виконавчої, так і законодавчої влади, таких ініціатив немає.

Важливо зазначити, що до повномасштабного вторгнення Росії нижня межа призовного віку в Україні становила 27 років. У травні 2023 року Верховна Рада підтримала зменшення призовного віку до 25 років, а в червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Чи можуть мобілізувати з 18 років зараз

Зараз в Україні не підлягають мобілізації призовники — це чоловіки віком від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру.

Згідно з чинним законодавством, особи до 25 років вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Вони лише приписані до призовної дільниці і можуть добровільно піти на військову службу за контрактом. Винятком є випадки, коли людина пройшла військову кафедру або раніше відбула строкову службу.

Коли можуть мобілізувати чоловіка, молодшого за 25 років:

якщо він пройшов строкову військову службу у мирний час (хоча зараз такий вид служби скасовано, чоловіки, які відслужили, вже є військовозобов'язаними у переліку резервістів);

якщо особа закінчила вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру і отримала певну військово-облікову спеціальність.

Варто зазначити, що згідно з новим законом, чоловіків віком до 25 років не мобілізуватимуть, якщо вони пройшли базову військову підготовку (БЗВП), яка має стати заміною строкової служби. Однак БЗВП планують запровадити лише від 1 вересня 2025 року.

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