Ретроградний Сатурн 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сатурн стане ретроградним 4 червня 2022 року і перебуватиме у цьому положенні до 23 жовтня цього року.

Усі планети можуть бути ретроградними. Йдеться про те, що для умовного спостерігача з планети Земля, та чи інша ретроградна планета почне рухатися у зворотній бік. Щоправда, це лише умовний стан справ, бо насправді планети торований зоряний шлях не покидають. Під час ретроградного періоду, позитивні якості планети, які їй приписують з погляду астрології, або перетворюються на негативні, або їхня реалізація у людському житті уповільнюється

З погляду астрології, холодний і суворий Сатурн показує як людина пройде дорогою свого обов'язку та долі. Мов, строгий наглядач, він стоїть на сторожі меж людського знання.

Цю планету пов'язують з обмеженнями, контролем, владою, кордонами, консолідацією, дисципліною, властивістю відновлювати сили, кармою, тінню, самоосудом, часом, страхом, мудрістю, відповідальністю тощо.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Сатурн у 2022 році.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Біль - це подарунок. Розгорнувши - знайдеш розуміння. А от сам біль вже не знайдеш. Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами. Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Для вільного молитвою стає все його життя. Так воно і є істина. Життя потребує руху. Обирай напрям.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз. Наповни суть ясністю - здобудеш істину.

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Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Спостерігаючи за рухом пару, течією води, за рівним полум’ям свічки, головне бути тихим всередині. А ззовні можна як завгодно. Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу все ж дійшовши до вершини - йди далі.

Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Впорядкувавши внутрішній світ, слід і зовнішній прийде до порядку. Ззовні діяти також доведеться. У спокої криється діяльність - у діяльності криється спокій.

Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Якщо все сприймати занадто серйозно, можна випадково втратити барви життя. Кожний день - це нове життя. Відчувай це кожну мить.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Природа не терпить порожнечі. Природа і є порожнеча. Саме ти можеш наповнити її. Вчись слухати світ.

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Роби з душею навіть незначні речі. У цьому і є щастя. Усі його шукають, а воно - ось.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Тиша всередині породжує барви та смаки ззовні. А от навпаки не вийде. Якщо хочеш зробити щось значуще та велике - зупини метушню розуму. Спостерігай за станами та їх плином. Спостерігай, але не піддавайся.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Краса живе у простоті, природності та чесності. А ще - у невідомості. Якщо дієш уважно, то усе, що ти робиш, стає творчістю. А якщо уважно твориш - стає шедевром.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Медитація - це просто бути собою, бути простим та природним. Просто бути. Результат залежить від стану свідомості більше, ніж від дії.

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