Спадний Місяць 23 червня – 5 липня 2024 року: що можна робити

Насолоджуйтеся темним, спокійним небом під час нічного відпочинку, слухаючи звуки природи і спостерігаючи за зірками.

Езотеричний погляд на спадний Місяць може включати різноманітні практики й ритуали, спрямовані на енергетичні аспекти цього періоду.

Ось деякі з них:

Медитація і внутрішня робота: вважається, що спадний Місяць сприятливий для медитації, внутрішньої рефлексії та роботи зі свідомістю. Цей час може бути корисним для освоєння нових аспектів себе і внутрішнього розвитку. Очищення і виведення негативної енергії: використовуйте спадний Місяць для очищення свого простору, ментального стану та астрального поля. Різні ритуали очищення або з використанням кристалів, можуть бути особливо ефективними. Робота зі сновидінням та інтуїцією: вважається, що спадний Місяць підсилює здатність до інтуїції та роботи зі сновидінням. Використовуйте цей час для запису сновидінь, розвитку інтуїтивних здібностей або розширення своєї свідомості. Відпустка і відпочинок: для деяких езотериків спадний Місяць може бути часом відпочинку від зовнішнього світу та активностей, щоб зосередитися на внутрішньому оновленні й відновленні енергій. Земельна робота і поєднання з природою: вважається, що цей час підходить для поєднання з землею і природою, проведення ритуалів, спрямованих на відновлення балансу з природними енергіями.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Ці практики та ритуали допоможуть вам глибше зануритися в енергетичні аспекти спадного Місяця і використати цей час для свого духовного розвитку і езотеричного відновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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