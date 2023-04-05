Таропрогноз на квітень 2023 року: що карти нам віщують

Вік карт Таро сягає понад півтисячі років, проте донині вони не втратили своєї актуальності, а трансформувалися не лише в інструмент ворожок і читачів Таро, але в робочий інструмент для психологів. Доречно мати й вдома колоду карт Таро, щоб час від часу зазирати у ймовірне майбутнє. Що віщують карти Таро протягом квітня 2023 року — читайте в тарологічному прогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Вісімка кубків"

Ця карта свідчить про важливість зміни напрямку, прорив та відмову від чогось. Також вона розповідає про можливі нові обв'язки, звикання до нового стилю життя, ухиляння від проблем, подорож всередину себе, пошук духовної істини, розуміння того, що настав час змін, бажання до кращого.

Також ця карта означає перехідний період. Зараз чудовий час, щоб все кинути та почати рухатися у правильному напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

Нині ваше коло життєвого балансу порушене. Ця карта підказує, що попри наше тверде переконання в тому, що у нас в сім'ї та коханні все гаразд, все йде не так добре, як нам здається на перший погляд. Якщо ми поглянемо довкола себе, то зможемо відновити нашу властивість долати перешкоди.

Слід запам'ятати, що в житті немає нічого постійного, окрім самих змін. І саме ця карта нагадує нам, що все тече та все змінюється. Від нас йдуть близькі люди, ми когось кидаємо. І ця карта позначає "контрольний пункт" цих змін. Тому добряче обдумуйте те, що відбувається, ваші почуття та страхи, щоб об'єктивно оцінити те, що відбувається довкола.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта говорить про досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона повідомляє про крутий життєвий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма подарунками життя, зміни на краще, успіх, вміння отримувати вигоду тощо.

Ваш виклик здійснений. Досягнувши чимало в роботі, ви відчуваєте свою впевненість та незалежність. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, доти, допоки не будете відповідати за свої вчинки.

Настав час подумати про себе.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Лицар пентаклів"

Ця карта розповідає про працю, відповідальність, наполегливість, реалістичність, традиційність, догматизм, вірність, бажання виконати певні завдання, але водночас обережність, боязнь втратити свій шанс, повільне просування вперед.

Зараз варто бути чесним з самим собою і дізнатися, що працелюбність може обернутися для вас негативними якостями. Нині потрібно опанувати себе та виконати роботу, не маючи до неї жодних почуттів. Наведіть лад у фінансах. Настав час розбудити принципи, що сплять, щоб покращити своє життя.

Ви чесні та серйозні, прагнете вкладати свій час та сили у свій проєкт, але без пристрасті та ентузіазму. Не приховуйте свої внутрішні почуття. Позбавтеся песимізму, щоб рухатися далі. Не впустіть свій шанс через страх перед змінами. Скористайтеся потенційними можливостями і ви доможетеся успіху.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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