Сковуємо дії противника на всіх напрямках: Сирський про ситуацію на фронті

Стримуючи ворога, ЗСУ виграють час і не дають ворогам зайняти зручні для нього рубежі.

Українські військові продовжують стримувати російських агресорів на східних рубежах України.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він повідомив, що наразі продовжує роботу у зоні відповідальності Східного угруповання військ з нашими воїнами.

"Наші оборонці продовжують стримувати армію противника, сковуючи його дії на всіх напрямках. У ці весняні дні ми щодня виграємо важливий час і не даємо ворогам зайняти зручні для нього рубежі", - зазначив Сирський.

Він додав, що українські воїни вже неодноразово доводили, що можуть ефективно знищувати ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони не оголошуватиме про початок контрнаступу Збройних сил України, однак певні дії на фронті вже відбуваються.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів. А війна може закінчитися до кінця 2023 року.

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