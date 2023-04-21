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YouTube блискавично видалив відео ПВК "Вагнер" на вимогу міністра культури

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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YouTube блискавично видалив відео ПВК "Вагнер" на вимогу міністра культури

Офіс ПВК "Вагнера" у Санкт-Петербурзі, РФ / Фото: Associated Press

Український урядовець подякував популярному відеохостингу за оперативність.

На відеохостингу YouTube видалили відео ПВК “Вагнер”, яке отримало понад 1 мільйон переглядів. Так у компанії відреагували на вимогу України припинити розповсюдження реклами із вербування найманців.

Про це в п’ятницю, 21 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, подякувавши за оперативність.

За словами міністра, він звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера".

“Ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою “Вагнер” офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС. Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу”, - йшлося у цьому зверненні.

Міністр наголосив, що IT-гіганти на кшталт TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для РФ ефективними рекламними майданчиками для масштабування, омолодження аудиторії та вербування нових найманців.

В YouTube оперативно відреагували на звернення, виконавши прохання видалити відео. Також було видалено канали, які їх розповсюджували.

Нагадаємо, США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

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Дата публікації
Перегляди
252
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