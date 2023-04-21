YouTube блискавично видалив відео ПВК "Вагнер" на вимогу міністра культури

Український урядовець подякував популярному відеохостингу за оперативність.
На відеохостингу YouTube видалили відео ПВК “Вагнер”, яке отримало понад 1 мільйон переглядів. Так у компанії відреагували на вимогу України припинити розповсюдження реклами із вербування найманців.
Про це в п’ятницю, 21 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, подякувавши за оперативність.
За словами міністра, він звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера".
“Ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою “Вагнер” офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС. Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу”, - йшлося у цьому зверненні.
Міністр наголосив, що IT-гіганти на кшталт TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для РФ ефективними рекламними майданчиками для масштабування, омолодження аудиторії та вербування нових найманців.
В YouTube оперативно відреагували на звернення, виконавши прохання видалити відео. Також було видалено канали, які їх розповсюджували.
Нагадаємо, США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією.
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