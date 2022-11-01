Таропрогноз на листопад 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро підказують, що робити, якщо ми опинилися у критичних ситуаціях.

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, у XXI столітті стали фактично символом нової епохи, - руху у культурі, релігії, філософії, науці. Йдеться про зростання значення індивідуального світосприйняття в духовних шуканнях та змішання різнорідних культурних, релігійних і наукових традицій тощо. На розвиток карт Таро мало вплив і християнство, і язичництво, тому цей інструмент для ворожіння сміливо можна назвати атрибутом New Age, адже якщо ви не ворожите на картах, то точно чули про них або бачили у фільмах.

А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на листопад 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на стосунки, ентузіазм та шанси. "Паж жезлів" повідомляє про бажання рухатися у новому напрямку, з захватом приймати пропозиції.

Також ця карта у буквальному сенсі вказує на чарівного прихильника та чесну людину.

У сфері кохання потрібно дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами. Можливо, вашим стосункам слід вийти на новий рівень, або у вас зав'яжеться з кимось легкий флірт.

Якщо у вас вже існують тривалі стосунки, то ви маєте подивитися на них під іншим кутом зору, щоб знову відродити почуття.

До того ж очікується період великого оптимізму та пристрасті. Відкрийтеся цим відчуттям та отримуйте задоволення від життя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Шістка жезлів"

Ця карта Таро повідомляє про гордість, перемогу, нагороду, визнання тощо. Вона свідчить про те, що скоро ви опинитесь у центрі уваги та отримаєте довгоочікувані позитивні новини. Негативним аспектом цієї карти є те, що, рухаючись до перемоги, у вас зростає бажання всіх підлаштувати під себе.

Але водночас завершиться ваш тяжкий рух до вершини. А ось себелюбство і далі заважатиме вам дивитися правді у вічі. Виклик полягає в тому, що коли ви перемогли, вийшли на вершину або просто виявилися найкращими у своїй справі, то егоїзм може віднести нас далеко від реальності.

Не варто довго упиватися перемогою, бо можна впасти з завойованої вершини.

Не забувайте і про почуття інших людей. Звертайте увагу і на талановитих людей, які трапляються на вашому життєвому шляху.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Туз мечів"

Правда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися у сфері фінансів. Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними.

Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.

Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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