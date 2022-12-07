У Есманську за добу прилетіла майже сотня російських боєприпасів, а загалом 226 мін та снарядів ворог випустив по населених пунктах Сумщини. Із мінометів, “Градів” та ствольної артилерії росіяни розстріляли кілька сіл. Поранень зазнав 69-річний місцевий житель. Другий день поспіль потерпає від ворожих атак і прикордонна Миропільська громада. Будівля соцслужби без жодного вцілілого вікна, за таких умов там досі працюють люди, йдеться в ТСН.

Окупанти обстріляли центр села із мінометів. Ворожі міни прилетіли відразу на кілька вулиць. Пошкоджено 6 будинків – розбиті стіни, дахи, пробитий газопровід. Кілька снарядів влучили неподалік центру з надання соціальних послуг. Щойно працівниці центру ставали прибирати уламки, як знову починало вибухати. “Вікна всі на першому і на другому поверсі вибиті, у дверях дірка і в приміщенні від осколків в стінах пробоїни”, - розповідають вони.

Що могли позакривали плівкою, так і працюють. Кинути дім та роботу через обстріли і не думають. “Це рідна хата, рідна земля і рідний край і я нікуди не збираюся. Ну, а працюємо, як : перебухкало, переховалися, прибігли на роботу. Так і живемо”, - не нарікають працівники.

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На обліку в центрі багатодітні родини, пенсіонери з інвалідністю – ті, хто потребують щоденного догляду чи допомоги на дому. “Ми возимо – 20-кілометрова прикордонна зона. 70 сіл. Чому – тому що тут щодня обстріли ідуть. Якщо тут небезпечно, ніхто ж сюди не приїде. А нам безпечно, ми - волонтери”, - жартує волонтер Михайло.

Тринадцятеро соцпрацівників та волонтери підтримують одне одного та сотні тих, хто потребує допомоги. Вірять і у перемогу та повернення до мирного життя.

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