Арестович назвав основні напрямки, де ворог зосереджує війська

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті.

У своєму відеозверненні політик повідомив, що ворог концентрує війська на Ізюмському, Херсонсько-Криворізькому і Херсонсько-Миколаївському напрямках.

"Найбільші зусилля ворог зараз зосереджує на Ізюмському напрямку, на "Азовсталі" і на Херсонсько-Криворізькому і Херсонсько-Миколаївському напрямках – це основні напрямки, на яких вони концентрують війська. Продовжують атакувати і штурмувати наші позиції, бити артилерією і авіацією", - повідомив Арестович.

Також політик зазначив, що попри непросту ситуацію на фронті, українські захисники мужньо захищають країну від окупантів і дають їм гідну відсіч.

"Але, попри непросту ситуацію з точки зору військового мистецтва і з точки зору навантаження, яке отримують наші війська, а там дійсно ситуація потребує всієї мужності, яка є, і всієї вправності військовослужбовців, – наші військові продовжують проводити вдалу оборонну операцію", - поділився Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі. По Маріуполю продовжується вогневий вплив усіма силами і засобами російської армії, які є на озброєнні, крім ядерної зброї, далека авіація тощо.

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