"Працюють професійно": Арестович - про інформаційну війну Росії проти України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти не припиняють ведення інформаційної війни з метою ввести в оману українців, щодо реальної ситуації на фронті.

Важливо фільтрувати інформаційний простір та довіряти лише офіційним повідомленням.

Про це 28 квітня під час брифінгу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Треба розуміти, що ворог зосереджує свої зусилля на інформаційно-психологічному впливі на нас з вами, закидуючи в мережі, в тому числі гарною українською мовою і завдяки людям, які працюють професійно. Повідомлення про те, що все розгромлено, знищено, відступили, оточені і тд. Поменше слухайте їх і побільше слухайте офіційні повідомлення Генерального штабу, Міноборони та інших офіційних установ, зокрема Офісу президента", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 27 квітня.