"Работают профессионально": Арестович — об информационной войне России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не прекращают ведение информационной войны с целью ввести в заблуждение украинцев относительно реальной ситуации на фронте.

Важно фильтровать информационное пространство и доверять только официальным сообщениям.

Об этом 28 апреля на брифинге сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Надо понимать, что враг сосредотачивает свои усилия на информационно-психологическом воздействии на нас с вами, забрасывая в сети, в том числе на хорошем украинском языке и благодаря людям, которые работают профессионально. Сообщение о том, что все разгромлено, уничтожено, отступили, окружены" и т.д. Поменьше слушайте их и побольше слушайте официальные сообщения Генерального штаба, Минобороны и других официальных учреждений, в частности, Офиса президента", — отметил Арестович.

Напомним, что Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 27 апреля.