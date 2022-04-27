Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 27 апреля: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 27 апреля: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 27 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформаций и манипуляций:

Минобороны РФ заявило, что "украинские специалисты готовят постановку якобы с гибелью гражданских лиц в результате российских обстрелов. К центральному рынку Лисичанска доставляют разбитую технику, а также тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду". Предостерегаем: это – фейк!

Несмотря на дружеские отношения между Украиной и Румынией, депутат парламента непризнанного Приднестровья Сафонов сообщил, что "Приднестровье мешает возможным поглощениям украинских территорий Румынией". Предостерегаем: это – манипуляция!

Пропагандисты РФ сообщили, что "в Константиновской городской больнице (Донецкая область) оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом все больные, независимо от состояния их здоровья, были изгнаны из заведения". Предостерегаем: это – дезинформация!

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины объяснили, зачем РФ обстреляла Приднестровье.

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