Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что система здравоохранения на востоке Украины почти разрушена, что подвергает риск жизни тысяч людей в Мариуполе и других населенных пунктах, находящихся в осаде российских сил.

Всемирная Организация здравоохранения ООН сообщает, что нападения на медицинский персонал и учреждения здравоохранения в Украине препятствуют оказанию медицинской помощи, которая спасает население страны.

Эту информацию передает World Health Organization Ukraine.

"ВОЗ требует немедленного гуманитарного доступа в Мариуполь и другие пострадавшие от площади районы, чтобы помочь нуждающимся людям и разрешить мирным жителям уехать", — заявляет ВОЗ.

Представители здравоохранения ООН говорят, что очень важно, чтобы они получили немедленный доступ в Мариуполь и другие населенные пункты, наиболее пострадавшие от боевых действий на востоке Украины. Они говорят, что получили уведомление о том, что почти все медицинские учреждения и больницы в таких местностях, как Луганская область, повреждены или разрушены.

Выступая во Львове, спикер ВОЗ Бхану Бхатнагар сказал, что ВОЗ пока не смогла попасть в Мариуполь и ей не известно о состоянии здоровья находящегося в осаде населения.

"В течение последних двух месяцев Мариуполь подвергается непрерывным бомбардировкам и обстрелам со стороны российских войск. Город сравнен с землей. Десятки тысяч людей, как сообщается, живут в подземных бункерах с ограниченным количеством пищи, воды и медикаментов", – сказал он.

Также Бхатнагар заявил, что ВОЗ перемещает товары, которые, по мнению организации, необходимы в Мариуполе, ближе к городу. Но он добавил, что важно, чтобы безопасный проход был создан быстро.

"Нам нужно прекратить борьбу как минимум на два дня, чтобы переместить жизненно важные запасы, а также оценить потребности в области здравоохранения", – добавил он.

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"Мы ожидаем худшего. Полностью пришедшая в упадок система здравоохранения и несущая за собой всевозможные побочные эффекты. Конечно, есть люди с травмами, связанными с конфликтом, которым нужна помощь."

Бхатнагар отметил, что есть также люди с хроническими заболеваниями и другими потребностями в медицинской помощи, не имеющие доступа к жизненно важным лекарствам. Он сказал, что результаты нового опроса ВОЗ среди 1000 домохозяйств по всей Украине показывают разрушительное влияние этой войны на доступ к медицинской помощи.

"Два из пяти домохозяйств имеют, по крайней мере, одного члена с хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет и болезни сердца", – сказал он.

"Из них каждый третий испытывает трудности с доступом к медицинской помощи для этих хронических заболеваний. Наш опрос также показывает, что война влияет на поведение людей, ищущих лечение – менее трети домохозяйств заявили, что недавно обратились за медицинскими услугами".

Бхатнагар добавил, что 39% людей говорят, что ситуация с безопасностью мешает им обращаться за помощью с лечением, а 27% говорят, что в их районе нет медицинских услуг.

ВОЗ подтвердила 162 нападения на учреждения здравоохранения и персонал, по меньшей мере 73 человека были убиты.

Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелов. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

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