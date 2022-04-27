Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил.

Всесвітня Організація охорони здоров'я ООН повідомляє, що напади на медичний персонал та заклади охорони здоров'я в Україні перешкоджають наданню медичної допомоги, яка рятує життя населенню країни.

Цю інформацію передає World Health Organization Ukraine.

"ВООЗ вимагає негайного гуманітарного доступу до Маріуполя та інших постраждалих від війни районів, щоб допомогти людям, які потребують допомоги, і дозволити мирним жителям виїхати", - заявляє ВООЗ.

Представники охорони здоров'я ООН кажуть, що дуже важливо, щоб вони отримали негайний доступ до Маріуполя та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій на сході України. Вони кажуть, що отримали повідомлення про те, що майже всі медичні заклади та лікарні в таких місцевостях, як Луганська область, пошкоджені або зруйновані.

Виступаючи у Львові, речник ВООЗ Бхану Бхатнагар сказав, що ВООЗ поки що не змогла потрапити в Маріуполь і їй не відомо про стан здоров’я населення, що перебуває в облозі.

"Протягом останніх двох місяців Маріуполь зазнає невпинних бомбардувань і обстрілів з боку російських військ. Місто зрівняно з землею. Десятки тисяч людей, як повідомляється, живуть у підземних бункерах із обмеженою кількістю їжі, води та медикаментів", – сказав він.

Також Бхатнагар заявив, що ВООЗ переміщує товари, які, на думку організації, необхідні в Маріуполі, ближче до міста. Але він додав, що важливо, щоб безпечний прохід був створений швидко.

"Нам потрібно припинити боротьбу принаймні на два дні, щоб перемістити життєво важливі запаси, а також оцінити потреби в галузі охорони здоров’я", – додав він.

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"Ми очікуємо найгіршого. Система охорони здоров'я, яка повністю занепала, і яка несе за собою всілякі побічні ефекти. Звичайно, є люди з травмами, пов'язаними з конфліктом, яким потрібна допомога."

Бхатнагар зазначив, що є також люди з хронічними захворюваннями та іншими потребами в медичній допомоги, які не мають доступу до життєво важливих ліків. Він сказав, що результати нового опитування ВООЗ серед 1000 домогосподарств по всій Україні показують руйнівний вплив цієї війни на доступ до медичної допомоги.

"Два з п’яти домогосподарств мають принаймні одного члена з хронічними захворюваннями, такими як рак, діабет та хвороби серця", – сказав він.

"З них кожен третій відчуває труднощі з доступом до медичної допомоги для цих хронічних захворювань. Наше опитування також показує, що війна впливає на поведінку людей, які шукають лікування - менше третини домогосподарств заявили, що нещодавно звернулися за медичними послугами".

Бхатнагар додав, що 39% людей кажуть, що ситуація з безпекою заважає їм звертатися за допомогою з лікуванням, а 27% кажуть, що в їхньому районі немає медичних послуг.

ВООЗ підтвердила 162 напади на заклади охорони здоров’я та персонал, принаймні 73 людини були вбиті.

Як повідомлялося раніше, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень, як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.

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