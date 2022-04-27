Весь гнилий путінський режим тримається на шести тисячах калік – Арестович

Весь гнилий путінський режим тримається на шести тисячах калік – Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що режим президента Росії Володимира Путіна тримається на шести тисячах людей, яких можна "виключити" за допомогою санкцій.

Так Арестович прокоментував опублікований "Фондом боротьби з корупцією" Олексія Навального список російських чиновників та публічних осіб, проти яких пропонується запровадити санкції через участь у корупції та розпалювання війни в Україні.

Свою думку радник керівника ОП висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 27 квітня.

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"Весь цей гнилий путінський режим тримається на шести тисячах калік. Тобто кістяк в усіх сферах абсолютно на велику матінку Росію – 150 мільйонів населення, загрожуємо шведам і всім на світі – на шести тисячах людей. Так їх виключити там – (клацає пальцями – ред.) і нема", – сказав Арестович.

Нагадаємо, радник голови президентського офісу також пояснив, чому слова Путіна про блискавичні удари у відповідь на допомогу Україні не означають використання ядерної зброї.

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