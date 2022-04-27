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Путін кине у війну 18-річних строковиків: Арестович звернувся до російських матерів

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Путін кине у війну 18-річних строковиків: Арестович звернувся до російських матерів

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у Росії не лишилося навчених військових, а тому вона буде перекидати в Україну строковиків на неминучу смерть.

Арестович закликав рідних цих солдатів подумати про те, що чекає їх на війні з Україною

Про це радник керівника ОП сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 27 квітня.

"Увага, російські мами та тати, скоро поженуть строковиків, які почали закликатися 1 квітня, бо більше нема де брати. І ці хлопці, пройшовши ледве двомісячне навчання, а багато з них і місячне, на старій іржавій техніці ледве відновленій, будуть радісно кинуті в м'ясорубку західної зброї та в злі до неможливості українські частини, у кожному оці якого відбивається Буча та Маріуполь. Можете уявити, що буде з вашими дітьми? Подумайте про це добре", - заявив Арестович.

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Нагадаємо, що Арестович відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про блискавичні удари у відповідь на допомогу Україні.

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