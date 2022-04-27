Путін кине у війну 18-річних строковиків: Арестович звернувся до російських матерів

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у Росії не лишилося навчених військових, а тому вона буде перекидати в Україну строковиків на неминучу смерть.

Арестович закликав рідних цих солдатів подумати про те, що чекає їх на війні з Україною

Про це радник керівника ОП сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 27 квітня.

"Увага, російські мами та тати, скоро поженуть строковиків, які почали закликатися 1 квітня, бо більше нема де брати. І ці хлопці, пройшовши ледве двомісячне навчання, а багато з них і місячне, на старій іржавій техніці ледве відновленій, будуть радісно кинуті в м'ясорубку західної зброї та в злі до неможливості українські частини, у кожному оці якого відбивається Буча та Маріуполь. Можете уявити, що буде з вашими дітьми? Подумайте про це добре", - заявив Арестович.

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Нагадаємо, що Арестович відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про блискавичні удари у відповідь на допомогу Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.